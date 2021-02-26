Во Львове 25 февраля началась вакцинация от COVID-19. Первыми прививки получают медики в разных больницах города, отказов практически нет.

Вакцинация в городе идет по плану. Те, кто должен быть вакцинирован, нормально относятся к ситуации, воспринимают ее, как реальность. Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире программы "О главном".

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"Мы вакцинировали медиков областной инфекционной больницы – 50 человек, которые работают с больными. Сегодня (26 февраля – 24 канал) вакцинация проходит в 8-й больнице. С понедельника, 1 марта, вакцинацию будут проводить в Центре легочного здоровья, затем – в больнице скорой помощи. Все идет по плану", – сказал мэр Львова.

Пункты вакцинации для львовян

По словам Садового, львовяне активно интересуются, когда начнется вакцинация для них. Для этого во Львове уже подготовили 10 стационарных пунктов. Они отвечают всем требованиям действующего законодательства и здравого смысла. Они разделены на 3 большие зоны:

люди приходят и ожидают вакцинацию, врач проверяет их состояние здоровья; место вакцинации; отдых после вакцинации – 30 минут.

"Честно говоря, такого порядка нет ни в США, ни в Великобритании. Мы также подготовили 10 мобильных бригад, выезжающих на вакцинации в больницы и учреждения, затем, вероятно, – в военные части", – добавил Андрей Садовый.

Андрей Садовый о вакцинации во Львове: смотрите видео



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала