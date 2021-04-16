Денис Шмыгаль 16 апреля прибыл с рабочей поездкой во Львов. Премьер-министр встретился с Андреем Садовым и обсудил актуальные вопросы для города.

Детали разговора чиновников

Мэр Львова отметил, что город находится в лидерах по количеству прививок против коронавируса. Однако для эффективной вакцинации нужно больше препарата.

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По словам Садового, пока проблема в количестве вакцин. Из-за этого местные власти надеются на поддержку правительства.

Украинский транспорт

Мэр Львова объяснил, что хочет покупать транспорт для города от украинского производителя. Однако не может, ведь цены на него вдвое больше.

Мы хотим покупать автобусы и трамваи украинского производства. Но цены на них не могут быть вдвое больше. Сегодня производители нуждаются в поддержке со стороны государства. Низкая кредитная ставка – правильный выход из этой ситуации,

– сказал мэр.

Реверсная дотация

Садовый рассказал Шмыгалю, что 750 миллионов гривен реверсной дотации, которые в этом году забирают из бюджета Львова – это кража.

"Сейчас все города в кризисной ситуации, поэтому деньги надо использовать мудро. Даже быстрая смена бюджетного кодекса не поможет", – отметил чиновник.

Он предложил вернуть эти средства как дотации на образование, медицину или любую другую отрасль.

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Взятки в системе образования

Мэр Львова отреагировал на текст журналистки Олеси Яремчук о том, как она не могла защитить кандидатскую без взяток. Чиновник рассказал премьеру о ситуации и передал предложения Олеси, как можно изменить ситуацию.

Считаю, этот опыт должен стать двигателем изменений для украинской науки. Очень надеюсь, что история выйдет из фейсбучного пузыря. И качественные изменения начнутся,

– заявил Садовый.