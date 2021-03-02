Сотрудники Галицкой таможни в аэропорту "Львов" разоблачили нескольких контрабандистов. Во время осмотра у них нашли телефоны и часы стоимостью более 100 тысяч гривен и более 10 тысяч евро незадекларированной валюты.

В течение 27 и 28 февраля в аэропорту "Львов" таможенники зафиксировали несколько нарушений таможенных правил. Так, 3 украинцев пытались ввезти 12 мобильных телефонов. Интересно Пули вместо витаминов: таможенники нашли в почтовых отправлениях запрещенные товары – фото Как нашли незадекларированные валюту и товары У 3 пассажиров, которые прибыли в Украину, во время досмотра таможенники нашли 3 электронных часов и 12 мобильных телефонов марок iPhone, Motorola, Samsung, Sony и Xiaomi Redmi.

Их общая стоимость составляет более 100 тысяч гривен, что значительно превышает необлагаемую норму перевозки товаров через таможенную границу.

Кроме того, у 2 людей таможенники изъяли валюту, доллары и фунты стерлинги, на сумму, что составляет почти 100 тысяч гривен.

Наличные превышали эквивалент 10 тысяч евро, поэтому они подлежали письменному декларированию.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил.

Все незадекларированные товары и деньги изъяли.

Вскоре таможенники направят дела в суд. Смотрите фото, что именно нашли таможенники / Фото Галицкой таможни