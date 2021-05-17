Свідками жахливого інциденту були понад 20 учнів. Деякі з них перелякалися і розповіли про те, що трапилося, батькам.

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На Львівщині вчителька розмахувала перед школярем ножем

У Львівській області в одній зі шкіл спалахнув скандал. Вчителька інформатики змушувала 7-класника Владислава з'їсти паперовий літачок. Опісля вона почала розмахувати перед дитиною ножем.

У хлопчика не було ручки, тому педагогиня порадила йому писати власною кров'ю.

Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту, вчителька подумала, що то я його кинув і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що в мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, пальця поріже,

– розповів школяр.

Жінка каже, що лише пожартувала

Вчителька каже, то це був лише жарт, однак діти не зрозуміли його. Оцінку діям педагогині даватиме керівництво школи. Батьки учня написали заяву у поліцію, тому долучаться також і правоохоронці.

Зверніть увагу! Нагадаємо, раніше Сокальський районний суд визнав директорку Соснівського ліцею №2 Наталію Щербань, яка принижувала учнів за їх одяг та вигляд, винною у булінгу та оштрафував її на 1 360 гривень.