Вдарив патрульного кулаком в щелепу: у Львові судитимуть домашнього насильника – фото

Невдовзі суд обере покарання для чоловіка. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.
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Чоловік відлупцював патрульного
- За матеріалами слідства, 3 січня патрульні прибули за викликом щодо домашнього насильства на вулицю Донецьку.
- Конфлікт виник між 38-річним чоловіком та його матір'ю.
- Львів'янин поводився агресивно, ігнорував прохання поліцейських заспокоїтись та лаявся.
- Після цього він накинувся на одного з патрульних і вдарив його кулаком у щелепу.
- Внаслідок події правоохоронець отримав легке тілесне ушкодження.
- Матір зловмисника відмовилась писати заяву на свого сина про домашнє насильство.
Зловмисник вдарив патрульного у щелепу / Фото Львівської облпрокуратури
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Невдовзі відбудеться судове засідання
Слідчі повідомили львів'янину про підозру в умисному нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронцю під час виконання ним службових обов'язків. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування й скерували обвинувальний акт до суду. Невдовзі суддя обере підозрюваному покарання.
Слідчі завершили проводити розслідування / Фото Львівської облпрокуратури