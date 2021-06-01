Врезался в авто, а затем – в стену: во Львове пьяный водитель внедорожника убегал от полиции

В центре Львова 31 мая пьяный водитель внедорожника Dodge убегал от патрульных. Однако мужчину удалось догнать. Он въехал в машину Toyota, а затем – в стену.

Инцидент произошел в 23:00 на перекрестке площадей Торговой и Резни. Патрульные составили на мужчину несколько протоколов.

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Водитель внедорожника убегал от патрульных

Примерно в 23:00 водитель внедорожника Dodge на перекрестке Лычаковская – Винниченко нарушил правила дорожного движения.

Он не выполнил требование дорожного знака "Уступить дорогу".

Патрульные дали мужчине указание остановиться, однако он его проигнорировал и начал убегать.

На перекрестке площадей Торговой, Резни и проспекта Свободы водитель поехал по встречной полосе, а затем – на красный свет светофора.

В этот момент на перекресток выехала машина Toyota Corolla, и внедорожник в нее въехал.

От удара Dodge отбросило с дороги, и он, сломав металлическое ограждение, врезался в дом.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

За рулем внедорожника находился 36-летний львовянин. Патрульные увидели, что он был пьян.

Проверка на устройстве Drager показала результат 1,29 промилле.

Смотрите фото с места ДТП / Фото Патрульной полиции Львовщины и "Варта 1"

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На водителя составили несколько протоколов

По информации "Варта 1", в результате ДТП машина Toyota сильно пострадала. У нее повредилась задняя часть, вырвалось колесо, выбилась балка и тому подобное. Патрульные рассказали, что водитель только недавно купил это авто.

В свою очередь, в Dodge полностью уничтожены мотор и передняя часть. Патрульные составили на водителя внедорожника несколько протоколов:

за управление автомобилем в состоянии опьянения;

за нарушение ПДД, что привело к ДТП;

за невыполнение требования полицейского об остановке.

Также на него вынесли объединенное постановление за управление автомобилем без необходимых документов и нарушение требований дорожных знаков.

Смотрите видео, как правоохранители задержали пьяного водителя: