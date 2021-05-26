Мужчину удалось задержать на улице Городецкой. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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Водитель разбил 5 авто в 3 районах Львова

О неадекватном водителе на улицах Львова правоохранителям сообщили очевидцы в 17:15.

Его автомобиль Dacia Logan сначала увидели на улице Луганской. Там водитель ехал, нарушая правила дорожного движения.

После этого на улице Стрыйской мужчина несколько раз въехал в Porsche Panamera и скрылся.

и скрылся. Задержать водителя удалось на улице Городецкой.

По информации патрульной полиции, мужчина совершил 4 ДТП и разбил 5 авто в 3 районах Львова.

в 3 районах Львова. Кроме предыдущих, во Франковском районе львовянин въехал в Fiat Scudo, а в Галицком районе он разбил машины Opel, Nissan и Volkswagen.

Каждый раз мужчина пытался убежать.

Вследствие всех ДТП никто не пострадал.

Смотрите видео, как водитель под наркотиками разбил 5 автомобилей:

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Мужчина был под действием наркотиков

За рулем автомобиля находился 41-летний львовянин. Патрульные рассказали, что в момент задержания он вел себя неадекватно. Вероятно, мужчина находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

По словам очевидцев, когда приехали патрульные, водитель потерял сознание. На место происшествия вызвали скорую. Мужчина попал в реанимацию. В медучреждении ему проведут анализ на наличие наркотиков. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Смотрите фото с мест ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины и "Варта 1"