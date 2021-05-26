Въехал в Porsche и убежал: во Львове водитель под действием наркотиков разбил 5 авто – фото

Львовский водитель 25 мая в 3 районах города разбил 5 автомобилей, среди которых был и Porcshe Panamera. После каждой ДТП он убегал. Однако правоохранителям удалось задержать мужчину. Водитель находился в состоянии сильного наркотического опьянения.
Мужчину удалось задержать на улице Городецкой. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
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Водитель разбил 5 авто в 3 районах Львова
- О неадекватном водителе на улицах Львова правоохранителям сообщили очевидцы в 17:15.
- Его автомобиль Dacia Logan сначала увидели на улице Луганской. Там водитель ехал, нарушая правила дорожного движения.
- После этого на улице Стрыйской мужчина несколько раз въехал в Porsche Panamera и скрылся.
- Задержать водителя удалось на улице Городецкой.
- По информации патрульной полиции, мужчина совершил 4 ДТП и разбил 5 авто в 3 районах Львова.
- Кроме предыдущих, во Франковском районе львовянин въехал в Fiat Scudo, а в Галицком районе он разбил машины Opel, Nissan и Volkswagen.
- Каждый раз мужчина пытался убежать.
- Вследствие всех ДТП никто не пострадал.
Смотрите видео, как водитель под наркотиками разбил 5 автомобилей:
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Мужчина был под действием наркотиков
За рулем автомобиля находился 41-летний львовянин. Патрульные рассказали, что в момент задержания он вел себя неадекватно. Вероятно, мужчина находился в состоянии сильного наркотического опьянения.
По словам очевидцев, когда приехали патрульные, водитель потерял сознание. На место происшествия вызвали скорую. Мужчина попал в реанимацию. В медучреждении ему проведут анализ на наличие наркотиков. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Смотрите фото с мест ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины и "Варта 1"