Больше всего последствия непогоды ощутили жители Сиховского района Львова. Некоторые львовяне даже сообщали в соцсетях, что град разбил их уличные растения.

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Во Львове 18 мая падал обильный град

Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждали о возможной непогоде во Львове 18 мая. Кроме града, в городе должен был падать проливной дождь с грозами.

Также во Львове ожидали порывы шквального ветра скоростью до 24 метров в секунду. В течение дня температура колебалась от 13 до 18 градусов тепла.

Около обеда на Сыхове начал падать сильный град. Непогода длилась почти час. После следа от осадков почти не осталось и на небе засияло солнце.

По состоянию на 16:00 во Львове стало ясно. Поэтому, вероятно, вечером в городе снова будет идти дождь.

Смотрите фото, как во Львове 18 мая падал град / Фото 24 канал, "Варта1"

Обратите внимание! Синоптики прогнозировали, что во Львове 18 мая будет падать ливни с грозами. Чтобы не пострадать в результате непогоды, лучше переждать грозу в помещении или автомобиле.

Смотрите видео града во Львове:​

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