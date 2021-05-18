Больше всего последствия непогоды ощутили жители Сиховского района Львова. Некоторые львовяне даже сообщали в соцсетях, что град разбил их уличные растения.
К теме Грозы, град и шквальный ветер: на Львовщине будет бушевать непогода
Во Львове 18 мая падал обильный град
Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждали о возможной непогоде во Львове 18 мая. Кроме града, в городе должен был падать проливной дождь с грозами.
Также во Львове ожидали порывы шквального ветра скоростью до 24 метров в секунду. В течение дня температура колебалась от 13 до 18 градусов тепла.
Около обеда на Сыхове начал падать сильный град. Непогода длилась почти час. После следа от осадков почти не осталось и на небе засияло солнце.
По состоянию на 16:00 во Львове стало ясно. Поэтому, вероятно, вечером в городе снова будет идти дождь.
Смотрите фото, как во Львове 18 мая падал град / Фото 24 канал, "Варта1"
Смотрите видео града во Львове:
Интересно Прогноз погоды на 19 мая: дожди и грозы не будут отпускать Украину
Во Львове на Сыхове падал обильный град: видео