За прогнозами синоптиків, на Львівщині до 2 травня буде тепло та сонячно. Проте до Великодня дощитиме. Також ймовірні грози.

Загалом на Львівщині весняна погода збережеться до кінця тижня. За прогнозами синоптиків снігу більше не буде.

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Прогноз погоди на Львівщині на 30 квітня

На Львівщині 30 квітня буде хмарно. Синоптики прогнозують, що протягом дня падатиме дощ.

Вночі температура становитиме 3 – 5 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до 15 – 17 градусів тепла.



Прогноз погоди на 30 квітня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на Львівщині на 1 травня

На Львівщині у суботу, 1 травня, погода буде досить мінливою. За прогнозами синоптиків, у першій половині дня опадів не буде, проте після опівдня, ймовірно, падатиме дощ. Також місцями очікують грози. Вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, а вдень – від 15 до 17 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 1 травня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на Львівщині на Великдень

На Великдень, 2 травня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. За прогнозами синоптиків, місцями падатиме дощ. Також можливі грози. Окрім цього, очікують пориви штормового вітру – 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 7 – 9 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла.



Прогноз погоди на 2 травня / Дані Укргідрометцентру