В 2021 году христиане восточного обряда будут отмечать праздник Входа Господня в Иерусалим 25 апреля. В этот день в церквях состоится традиционное освящение ивовых веток.

Сейчас Львов находится в красной карантинной зоне. Поэтому освящение вербы во всех церквях города будет происходить с соблюдением противоэпидемических ограничений.

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Украинская греко-католическая церковь

Архикафедральный собор святого Юра (площадь святого Юра, 5)

7:30 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия святого Иоанна Златоуста на всякое прошение. Благословение и освящение вербы. 9:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия святого Иоанна Златоуста на всякое прошение. Благословение и освящение вербы. 11:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (улица Театральная, 11)

7:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 9:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 11:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 13:00 – Божественная литургия для детей и родителей и тех, кто готовится стать родителями. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия для детей и родителей и тех, кто готовится стать родителями. Благословение и освящение вербы. 15:00 – Божественная литургия на английском языке. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия на английском языке. Благословение и освящение вербы. 17:00 – Божественная литургия за христианские семьи. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия за христианские семьи. Благословение и освящение вербы. 18:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 20:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

Церковь святых Ольги и Елизаветы (площадь Кропивницкого, 5)

7:30 – Святая литургия на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.

– Святая литургия на всякое прошение. Благословение и освящение вербы. 8:00 – Святая литургия на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.

– Святая литургия на всякое прошение. Благословение и освящение вербы. 10:00 – Святая литургия за приход. Благословение и освящение вербы.

– Святая литургия за приход. Благословение и освящение вербы. 13:00 – Святая литургия для детей и молодежи. Благословение и освящение вербы.

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Церковь Преображения Господня (улица Краковская, 21)

7:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 9:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 11:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 18:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (улица Лычаковская, 175)

7:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 8:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 10:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 12:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия. Благословение и освящение вербы. 18:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.

Православная Церковь Украины

Церковь Успения Богородицы (улица Русская, 7)

7:30 – Божественная литургия

– Божественная литургия 8:50 – Благословение и освящение вербы.

– Благословение и освящение вербы. 9:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы. 10:50 – Благословение и освящение вербы.

– Благословение и освящение вербы. 11:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы. 13:00 – Благословение и освящение вербы.

Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы (улица Грушевского, 2)

7:30 – Божественная литургия, после которой состоится Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой состоится Благословение и освящение вербы. 9:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы. 11:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы. Также освящение вербы будет происходить накануне вечером. Начало службы в 17:00.

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Церковь святых апостолов Петра и Павла (улица Лычаковская, 82а)

8:00 – Божественная литургия, после которой состоится Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой состоится Благословение и освящение вербы. 10:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

Княжеский храм святого Николая Чудотворца (улица Хмельницкого, 28а)

9:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы. 11:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

Свято-Иоанно-Златоустовский мужской монастырь (улица Лысенко, 43)

10:00 – Божественная литургия, после которой – освящение вербы

Пятницкий храм на Подзамче (улица Хмельницкого, 77)

9:00 – Божественная литургия, освящение вербы.

– Божественная литургия, освящение вербы. 11:00 – Божественная литургия, освящение вербы.

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Украинская Православная Церковь

Кафедральный храм святого Великомученика Георгия Победоносца (улица Короленко, 3)

7:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы. 9:00 – Архиерейская Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

– Архиерейская Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы. 11:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы. Также освящение вербы будет происходить накануне вечером. Начало службы в 17:00.

Свято-Троицкая церковь (улица Антоновича, 100)

7:30 – Божественная литургия, после которой – освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – освящение вербы. 10:00 – Божественная литургия, после которой – освящение вербы.

– Божественная литургия, после которой – освящение вербы. Также освящение вербы состоится накануне вечером. Начало службы в 17:00.

Свято-Воскресенский Ново-Афонский мужской монастырь (улица Тараса Шевченко, 59а)