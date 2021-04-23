Вербное воскресенье во Львове: церкви обнародовали расписание богослужений
Львовские церкви опубликовали расписание богослужений на Вербное воскресенье / Фото из открытых источников
В 2021 году христиане восточного обряда будут отмечать праздник Входа Господня в Иерусалим 25 апреля. В этот день в церквях состоится традиционное освящение ивовых веток.
Источник:ZAXID.NET
Сейчас Львов находится в красной карантинной зоне. Поэтому освящение вербы во всех церквях города будет происходить с соблюдением противоэпидемических ограничений.
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Украинская греко-католическая церковь
Архикафедральный собор святого Юра (площадь святого Юра, 5)
- 7:30 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.
- 9:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.
- 11:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.
Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (улица Театральная, 11)
- 7:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 9:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 11:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 13:00 – Божественная литургия для детей и родителей и тех, кто готовится стать родителями. Благословение и освящение вербы.
- 15:00 – Божественная литургия на английском языке. Благословение и освящение вербы.
- 17:00 – Божественная литургия за христианские семьи. Благословение и освящение вербы.
- 18:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 20:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
Церковь святых Ольги и Елизаветы (площадь Кропивницкого, 5)
- 7:30 – Святая литургия на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.
- 8:00 – Святая литургия на всякое прошение. Благословение и освящение вербы.
- 10:00 – Святая литургия за приход. Благословение и освящение вербы.
- 13:00 – Святая литургия для детей и молодежи. Благословение и освящение вербы.
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Церковь Преображения Господня (улица Краковская, 21)
- 7:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 9:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 11:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 18:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (улица Лычаковская, 175)
- 7:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 8:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 10:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 12:30 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
- 18:00 – Божественная литургия. Благословение и освящение вербы.
Православная Церковь Украины
Церковь Успения Богородицы (улица Русская, 7)
- 7:30 – Божественная литургия
- 8:50 – Благословение и освящение вербы.
- 9:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
- 10:50 – Благословение и освящение вербы.
- 11:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
- 13:00 – Благословение и освящение вербы.
Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы (улица Грушевского, 2)
- 7:30 – Божественная литургия, после которой состоится Благословение и освящение вербы.
- 9:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
- 11:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
- Также освящение вербы будет происходить накануне вечером. Начало службы в 17:00.
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Церковь святых апостолов Петра и Павла (улица Лычаковская, 82а)
- 8:00 – Божественная литургия, после которой состоится Благословение и освящение вербы.
- 10:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
Княжеский храм святого Николая Чудотворца (улица Хмельницкого, 28а)
- 9:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
- 11:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
Свято-Иоанно-Златоустовский мужской монастырь (улица Лысенко, 43)
- 10:00 – Божественная литургия, после которой – освящение вербы
Пятницкий храм на Подзамче (улица Хмельницкого, 77)
- 9:00 – Божественная литургия, освящение вербы.
- 11:00 – Божественная литургия, освящение вербы.
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Украинская Православная Церковь
Кафедральный храм святого Великомученика Георгия Победоносца (улица Короленко, 3)
- 7:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
- 9:00 – Архиерейская Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
- 11:00 – Божественная литургия, после которой – Благословение и освящение вербы.
- Также освящение вербы будет происходить накануне вечером. Начало службы в 17:00.
Свято-Троицкая церковь (улица Антоновича, 100)
- 7:30 – Божественная литургия, после которой – освящение вербы.
- 10:00 – Божественная литургия, после которой – освящение вербы.
- Также освящение вербы состоится накануне вечером. Начало службы в 17:00.
Свято-Воскресенский Ново-Афонский мужской монастырь (улица Тараса Шевченко, 59а)
- 24 апреля в 21:00 – праздничная всенощная с освящением вербы.
- 25 апреля в 9:00 – поздняя Божественная литургия, после которой – освящение вербы.
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