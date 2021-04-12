Вертолет доставил во Львов еще одну тяжелобольную пациентку из самого отдаленного горного района
На Львовщине успешно работает проект аэромедицинской эвакуации. 12 апреля вертолет ГСЧС в очередной раз отправил во Львов тяжелобольную пациентку из Турки. Она стала третьим человеком, которого транспортировали с помощью медицинской авиации в течение последних нескольких дней.
Источник:ГСЧС Украины
Пациентку госпитализировали во Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, ведь она попала в чуткие руки медиков.
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Вертолет транспортировал еще одну пациентку во Львов
- Вертолет ЕС-145 Еврокоптер 12 апреля успешно доставил из Турки во Львов 84-летнюю тяжелобольную пациентку.
- Необходимость в аэромедицинской эвакуации возникла из-за тяжелого состояния женщины, а также из-за того, что город расположен в отдаленном горном районе.
- Вертолет совершил посадку на автодороге Львов – Ужгород, вблизи города Турка.
- Именно туда местные медики доставили женщину на карете скорой, чтобы ускорить процесс транспортировки.
- Через несколько минут вертолет поднялся в небо с пациенткой на борту.
- После приземления во Львове, на взлетной площадке Клинической больницы скорой медицинской помощи, женщину передали врачам медучреждения для оказания ей квалифицированной помощи.
Вертолет доставил во Львов тяжелобольную пациентку / Фото ГСЧС
Женщина проживает в отдаленном горном районе Львовщины / Фото ГСЧС
Пациентку госпитализировали / Фото ГСЧС
Это уже третий случай аэромедицинской эвакуации на Львовщине / Фото ГСЧС
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