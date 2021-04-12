На Львовщине успешно работает проект аэромедицинской эвакуации. 12 апреля вертолет ГСЧС в очередной раз отправил во Львов тяжелобольную пациентку из Турки. Она стала третьим человеком, которого транспортировали с помощью медицинской авиации в течение последних нескольких дней.

Пациентку госпитализировали во Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, ведь она попала в чуткие руки медиков. К теме Система работает, как часы: Садовый рассказал, сколько стоят услуги медицинской авиации Вертолет транспортировал еще одну пациентку во Львов Вертолет ЕС-145 Еврокоптер 12 апреля успешно доставил из Турки во Львов 84-летнюю тяжелобольную пациентку.

Необходимость в аэромедицинской эвакуации возникла из-за тяжелого состояния женщины, а также из-за того, что город расположен в отдаленном горном районе.

Вертолет совершил посадку на автодороге Львов – Ужгород, вблизи города Турка.

Именно туда местные медики доставили женщину на карете скорой, чтобы ускорить процесс транспортировки.

Через несколько минут вертолет поднялся в небо с пациенткой на борту.

После приземления во Львове, на взлетной площадке Клинической больницы скорой медицинской помощи, женщину передали врачам медучреждения для оказания ей квалифицированной помощи. Обратите внимание! Это уже третий случай аэромедицинской эвакуации в течение последних дней. Ранее спасатели транспортировали из Турки во Львов 79-летнюю женщину с инсультом. На следующий день вертолет доставил из Бродов в областной центр пациента с политравмой, полученной в результате ДТП.

Вертолет доставил во Львов тяжелобольную пациентку / Фото ГСЧС

Женщина проживает в отдаленном горном районе Львовщины​ / Фото ГСЧС

Пациентку госпитализировали / Фото ГСЧС

Это уже третий случай аэромедицинской эвакуации на Львовщине​ / Фото ГСЧС