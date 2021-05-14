Мужчине вызвали скорую из-за боли в груди. Медики дважды пытались реанимировать пациента.
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Пациент умер в момент посадки вертолета
- Медики в 8:49 получили вызов в село Жупаны Стрыйского района к 56-летнему пациенту. У мужчины были сильные боли в груди и низкое давление.
- Так как мужчина жил в отдаленном горном пункте, медики в 8:52 отправились к нему на вертолете.
- В 9:55 врачи прибыли на место вызова. В их присутствии пациент умер.
- Медики изо всех сил пытались спасти ему жизнь. Они начали проводить реанимационные мероприятия.
- Сердцебиение мужчины возобновилось и он начал самостоятельно дышать.
- В момент приземления вертолета в 12:53 у пациента во второй раз остановилось сердце.
- Медики снова пытались его реанимировать и провели дефибрилляцию.
- Однако, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Мужчина скончался в 13:38.
Врачи не успели спасти пациента / Фото Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф
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Коротко о проекте аэромедицинской эвакуации на Львовщине
- Львовщина стала первой областью, где реализовали проект по аэромедицинской эвакуации.
- Вертолет Eurocopter EC 145, который развивает скорость до 280 километров в час, базируется в Городецком районе.
- В подразделение аэромедицинской эвакуации входит 12 медиков, прошедших соответствующее обучение 6 врачей неотложных состояний и 6 фельдшеров.
- На борту вертолета есть оборудование для сердечно-легочной реанимации и поддержки пациентов, находящихся в критических состояниях.
- Медики имеют возможность оказывать помощь пациентам с инфарктами, инсультами и тяжелыми травмами после ДТП.
- Также вертолетом транспортируют реципиентов для трансплантации.