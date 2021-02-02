Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 3 февраля на юге Львовщины будут порывы штормового ветра. Дороги Львова и области окутает гололед.

Источник: Львовский гидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях – гололеде на дорогах. Уровень опасности – "желтый".

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Прогноз погоды во Львове и области на 3 февраля

На Львовщине 3 февраля будет облачно с прояснениями. В течение дня будет идти дождь, а в горах – дождь и мокрый снег.

Дороги Львова и области окутает гололед. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, а на юге Львовщины ожидают порывы штормового ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем ​​– от 3 до 8 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах Львовщины 3 февраля. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными во время движения. Водителям нужно выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность остановиться в случае необходимости. Пешеходам следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только по пешеходным переходам.