Штормовой ветер и гололед: прогноз погоды во Львове и области на 3 февраля
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 3 февраля на юге Львовщины будут порывы штормового ветра. Дороги Львова и области окутает гололед.
Источник: Львовский гидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях – гололеде на дорогах. Уровень опасности – "желтый".
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Прогноз погоды во Львове и области на 3 февраля
На Львовщине 3 февраля будет облачно с прояснениями. В течение дня будет идти дождь, а в горах – дождь и мокрый снег.
Дороги Львова и области окутает гололед. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, а на юге Львовщины ожидают порывы штормового ветра 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем – от 3 до 8 градусов тепла.
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