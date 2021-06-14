Коммунальщики уже распилили поваленные деревья. Сейчас они занимаются их вывозом.
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В выходные во Львове бушевала непогода
Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что 12–13 июня из-за неблагоприятных погодных условий в городе упали 11 деревьев. Также ливень затопил одну из улиц в Брюховичах.
На выходных из-за непогоды было повалено 11 деревьев, а также зафиксировано подтопление в Брюховичах, на улице Курортной. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды,
– добавила чиновница.
Смотрите фото последствий непогоды во Львове / Фото ЛГС, "Варта 1", Андрея Боднаря и Марии Кульчицкой
Коротко о непогоде в Украине 12–13 июня
- Погода в Украине пока не радует летним теплом. В большинстве регионов – сильные ливни и шквальный ветер. На высокогорье Карпат по состоянию на 14 июня лежит снег.
- Вечером 13 июня в Запорожье прошел сильный ливень. Осадков было так много, что сточные сети не справились, и улицы превратились в каналы.
- В Голованевском районе Кировоградской области на выходных выпал крупный град. Он образовал целые сугробы на земле.
- В Одессе в течение субботы, 12 июня, шел сильный дождь. Улицы стали похожими на реки с быстрым течением. Очевидцы непогоды активно делились видео в соцсетях.
- В Полтаве в воскресенье, 13 июня, на летнюю площадку кондитерской упало дерево. За несколько секунд до инцидента компания из 5 человек перешла оттуда в помещение заведения.
- По состоянию на утро понедельника, 14 июня, 62 населенных пункта в 7 областях остаются обесточенными из-за непогоды.