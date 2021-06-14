Ветер повалил 11 деревьев: во Львове бушевала непогода – фото

Во Львове 12–13 июня падал обильный дождь. Из-за сильного ветра в городе упали 11 деревьев. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

Коммунальщики уже распилили поваленные деревья. Сейчас они занимаются их вывозом.

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В выходные во Львове бушевала непогода

Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что 12–13 июня из-за неблагоприятных погодных условий в городе упали 11 деревьев. Также ливень затопил одну из улиц в Брюховичах.

На выходных из-за непогоды было повалено 11 деревьев, а также зафиксировано подтопление в Брюховичах, на улице Курортной. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды,

– добавила чиновница.

Спасатели предупреждают, что в некоторых областях Украины снова ухудшится погода. В частности синоптики прогнозируют грозы, град, шквальный ветер на юге и в центре страны.

Смотрите фото последствий непогоды во Львове / Фото ЛГС, "Варта 1", Андрея Боднаря и Марии Кульчицкой

Коротко о непогоде в Украине 12–13 июня