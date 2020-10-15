На украинско-польской границе 15 октября таможенники задержали мужчину, который вез контрабанду в отходах. В его грузовике нашли 360 килограммов сыра и 100 пар женской обуви.

Мужчина пытался провезти контрабанду через пункт пропуска Краковец – Корчова. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Галицкой таможни.

К теме 5740 бутылок водки в сене: львовские пограничники нашли контрабанду – фото и видео

Как задержали контрабандиста

На пропускном пункте украинские таможенники остановили грузовик, которым управлял украинец.

В товаросопроводительных документах отмечалось, что мужчина перевозит более 22 тонн отходов полиэтиленовой пленки. Водитель вез их на одно из киевских предприятий из Словакии.

Таможенники решили осмотреть грузовик. Среди мусора они нашли коробки с обувью и сыром.

Всего таможенники обнаружили 360 килограммов сыра и 100 пар женской обуви.

Таможенники нашли в мусоре коробки с сыром и обувью / Фото Галицкой таможни

Читайте также Около 4,5 миллиона гривен в фольге: таможенники задержали украинца с незадекларированной валютой

Что грозит мужчине за контрабанду

На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил. Весь товар изъяли. Стоимость контрабанды установит спецкомиссия.

Дело о скрытой перевозке товара направят в суд. За такое преступление злоумышленнику грозит конфискация товара и штраф в полном размере от его стоимости.



У мужчины изъяли 360 килограммов сыра и 100 пар обуви / Фото Галицкой таможни



Мужчине грозит штраф в полном размере стоимости контрабанды / Фото Галицкой таможни