Вез 360 килограммов сыра в мусоре: на Львовщине таможенники задержали контрабандиста –фото
На украинско-польской границе 15 октября таможенники задержали мужчину, который вез контрабанду в отходах. В его грузовике нашли 360 килограммов сыра и 100 пар женской обуви.
Мужчина пытался провезти контрабанду через пункт пропуска Краковец – Корчова. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Галицкой таможни.
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Как задержали контрабандиста
- На пропускном пункте украинские таможенники остановили грузовик, которым управлял украинец.
- В товаросопроводительных документах отмечалось, что мужчина перевозит более 22 тонн отходов полиэтиленовой пленки. Водитель вез их на одно из киевских предприятий из Словакии.
- Таможенники решили осмотреть грузовик. Среди мусора они нашли коробки с обувью и сыром.
- Всего таможенники обнаружили 360 килограммов сыра и 100 пар женской обуви.
Таможенники нашли в мусоре коробки с сыром и обувью / Фото Галицкой таможни
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Что грозит мужчине за контрабанду
На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил. Весь товар изъяли. Стоимость контрабанды установит спецкомиссия.
Дело о скрытой перевозке товара направят в суд. За такое преступление злоумышленнику грозит конфискация товара и штраф в полном размере от его стоимости.
У мужчины изъяли 360 килограммов сыра и 100 пар обуви / Фото Галицкой таможни
Мужчине грозит штраф в полном размере стоимости контрабанды / Фото Галицкой таможни