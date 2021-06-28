На больших сценах выступили уже 16 исполнителей со своими группами. Их выступления все-таки состоялись, несмотря на то, что иногда концерты едва не срывались.

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Во Львове бушевала непогода

На второй день фестиваля, за несколько часов до начала выступлений на главной сцене началась буря. Однако ценителей джаза гроза не остановила.

"Я видела, как деревья вырываются и просто летят мне в лицо. Но концерт стоил того, чтобы приехать. Я вернулась, просушила свою одежду феном – и уже снова здесь", – отметила посетительница Юлия.

Одним из хедлайнеров фестиваля стал британский певец, четырехкратный обладатель Грэмми SEAL.

Leopolis Jazz Fest охватит 200 исполнителей из 18 стран мира

Музыканты приезжают в Украину из разных стран мира. Львов за 5 дней увидит джазменов, в частности из:

США;

Израиля;

Польши;

Италии;

Франции.

Всего событие охватит 200 исполнителей из 18 стран мира. Участники фестиваля Роб Клирфилд и Итамар Борохов рассказали, что впервые побывали в Украине. И подчеркнули, что считают Львов очень хорошим городом с красивыми людьми.

Leopolis Jazz Fest – это не только о музыке, но и о душевных разговорах с мировыми исполнителями. Так, например, львовяне и гости города общались с мультиинструменталистом, продюсером и композитором Камаси Вашингтоном в камерной атмосфере.

Для меня музыка является физическим представлением того, кто я есть внутри, которым я могу делиться с людьми. Это единственное чувство, которое не можешь отключить. Можешь закрыть глаза, задержать дыхание, не касаться ничего, а вот звук – будет,

– отметил он.

В 2021 году большинство посетителей тестировали на коронавирус. Свободно и безопасно наслаждаться музыкой смогли те, кто получил отрицательный результат.

"Я очень хотел бы, чтобы этот фестиваль стал началом какого-то первого свободного вздоха, чтобы выходить потихоньку из этого кризиса", – подчеркнул артдиректор Leopolis Jazz Fest Алексей Коган.

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Фестиваль продлится еще до 28 июня включительно. Закрывать событие будут на главной сцене украинский Pianoboy и джазовый оркестр Линкольн-центра во главе с Уинтоном Марсалисом.