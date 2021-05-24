Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує в'язниця.
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58-річний румун грабував українців
- Правоохоронці встановили, що 58-річний іноземець разом зі своїм спільником намагались видурювати у людей гроші.
- Вони пропонували їм придбати буцімто золоті персні, які насправді не були виготовлені із золота.
- Коли людина розуміла, що її намагаються обдурити, зловмисники просто виривали у неї з рук гроші та втікали на автівці Mercedes.
- Загалом іноземець був причетний до 3 таких пограбувань.
- Правоохоронці знайшли Mercedes, яким користувались грабіжники, в Івано-Франківській області.
- За інформацією ZAXID.NET, зловмисником був 58-річний громадянин Румунії.
Зловмисник виривав гроші з рук та втікав / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у грабежі. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 6 років за ґратами.
Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід. Наразі він перебуває під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці затримали зловмисника / Фото поліції Львівщини