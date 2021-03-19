На вихідні на Львівщині буде сонячно: наближається весняне потепління
Погода на Львівщині 20 - 21 березня / 24 канал
На вихідні 20 – 21 березня на Львівщині має стати трохи тепліше. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та помірний вітер.
Источник:Український гідрометцентр
У гідрометцентрі також попереджають про гідрологічну небезпеку. У горах триває небезпека сходження лавин.
До теми Прогноз погоди на 20 березня: в Україні прохолодно, у більшості регіонів – опади
Якою буде погода: детальніше
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність впродовж 20 – 21 березня.
- За даними Українського гідрометцентру, лише в суботу, 20 березня, у Львові прогнозують невеличкий дощ. Львівські синоптики кажуть навіть про невеликий сніг.
Прогноз на 20 березня на Львівщині / Дані Укргідрометцентру
- В нічний час на дорогах буде ожеледиця, ймовірний туман.
- Температура вночі опускатиметься до 4 – 7 градусів морозу.
- Погода вдень буде значно теплішою – від 3 до 8 градусів тепла.
Прогноз погоди на 21 березня / Дані Укргідрометцентру
- Також прогнозують помірний північний вітер, який зміниться на південно-західний. Його швидкість не перевищуватиме 10 метрів на годину.
- В горах буде прохолодніше: вночі 10 – 12 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів вище нуля.
Стан річок
- В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку – можливо рівень у річках підійметься.
- В ніч з 19 проти 20 березня на деяких притоках Дністра є можливим поновлення льодоутворювальних процесів у вигляді заберегів та шуги.
- У річці Стир за останню добу рівень води піднявся на 3 сантиметри. Він досяг критичної позначки. Надалі можливе часткове затоплення територій і об’єктів в населених пунктах неподалік.
- В річці Свірж прогнозують поступове продовження підйому рівня води на 10 – 30 сантиметрів. Надалі вода може затопити заплави та почати затоплювати окремі господарські об'єкти.
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