На вихідні 20 – 21 березня на Львівщині має стати трохи тепліше. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та помірний вітер.

У гідрометцентрі також попереджають про гідрологічну небезпеку. У горах триває небезпека сходження лавин. До теми Прогноз погоди на 20 березня: в Україні прохолодно, у більшості регіонів – опади Якою буде погода: детальніше Синоптики прогнозують мінливу хмарність впродовж 20 – 21 березня.

За даними Українського гідрометцентру, лише в суботу, 20 березня, у Львові прогнозують невеличкий дощ. Львівські синоптики кажуть навіть про невеликий сніг.

Прогноз на 20 березня на Львівщині / Дані Укргідрометцентру В нічний час на дорогах буде ожеледиця, ймовірний туман.

Температура вночі опускатиметься до 4 – 7 градусів морозу.

Погода вдень буде значно теплішою – від 3 до 8 градусів тепла.

Прогноз погоди на 21 березня / Дані Укргідрометцентру Також прогнозують помірний північний вітер, який зміниться на південно-західний. Його швидкість не перевищуватиме 10 метрів на годину.

В горах буде прохолодніше: вночі 10 – 12 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів вище нуля. Стан річок В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку – можливо рівень у річках підійметься.

В ніч з 19 проти 20 березня на деяких притоках Дністра є можливим поновлення льодоутворювальних процесів у вигляді заберегів та шуги.

є можливим поновлення льодоутворювальних процесів у вигляді заберегів та шуги. У річці Стир за останню добу рівень води піднявся на 3 сантиметри. Він досяг критичної позначки. Надалі можливе часткове затоплення територій і об’єктів в населених пунктах неподалік.

за останню добу рівень води піднявся на 3 сантиметри. Він досяг критичної позначки. Надалі можливе часткове затоплення територій і об’єктів в населених пунктах неподалік. В річці Свірж прогнозують поступове продовження підйому рівня води на 10 – 30 сантиметрів. Надалі вода може затопити заплави та почати затоплювати окремі господарські об'єкти. Зверніть увагу! Синоптики попереджають: 20 – 21 березня у середньогір'ї Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).