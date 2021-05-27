Зловмисників затримали 5 березня. Їм загрожує до 12 років за ґратами.

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Чоловіки викрадали людей й вимагали в них гроші

"Смотрящий" за Личаківською виправною колонією організував та керував злочинним угрупованням.

Учасників банди він підібрав серед засуджених . До її складу увійшли 4 місцеві жителі, яких неодноразово судили за грабежі та злочини, пов'язані з наркотиками.

. До її складу увійшли 4 місцеві жителі, яких неодноразово судили за грабежі та злочини, пов'язані з наркотиками. Після звільнення з колонії вони об'єдналися для спільної "роботи". Тоді до злочинної групи увійшли ще 4 львів'яни.

вони об'єдналися для спільної "роботи". Тоді до злочинної групи увійшли ще 4 львів'яни. Зловмисники спеціалізувалися на г рабежах, вимаганні грошей та викраденнях людей.

людей. Правоохоронці встановили, що чоловіки були причетні до 4 таких злочинів. Суми викупів коливалися від 4 тисяч гривень до 10 тисяч євро .

до . Щоб отримати гроші вони викрадали людей або відбирали їхнє майно , поки ті не сплатять усю суму.

, поки ті не сплатять усю суму. Зокрема зловмисники хотіли схилити жителя Рівненщини до придбання та розповсюдженням наркотиків.

Для цього вони розробили цілу схему – 2 зловмисників вдавали продавців "товару", а решта – правоохоронців .

"товару", а . Зловмисники вимагали у нього 10 тисяч доларів , щоб той міг уникнути кримінальної відповідальності.

, щоб той міг уникнути кримінальної відповідальності. В іншого постраждалого вони відібрали авто, щоб отримати від нього 2 тисячі доларів.



Зловмисники викрадали людей / Фото Нацполіції

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Зловмисникам повідомили про підозри

Слідчі організатору банди та 8 її учасникам про підозри за 4 статтями Кримінального кодексу:

викрадення людини;

грабіж;

вимагання;

незаконне заволодіння транспортним засобом.

Окрім того, "смотрящому" за Личаківською виправною колонією повідомлено про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу. Наразі усі затримані перебувають під вартою.

Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років у в'язниці. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Нацполіції