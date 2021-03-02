Вилетів на тротуар на шаленій швидкості: у Турці водій на смерть збив неповнолітню
У Турці, що на Львівщині, водій автівки Volkswagen Golf не впорався з керуванням й на шаленій швидкості вилетів на тротуар. Там він на смерть збив 16-річну дівчину. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.
Источник:поліція Львівщини
ДТП трапилась 4 січня на вулиці Молодіжній. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.
Читайте також У Львові 15-річний син ексрегіонала влаштував перегони на Porsche: епічне відео
Як водій на смерть збив дівчину
- Правоохоронці встановили, що близько 23:00 на вулиці Молодіжній водій автівки Volkswagen Golf, 26-річний місцевий житель, грубо порушив правила дорожнього руху.
- Чоловік суттєво перевищив швидкість, тож втратив контроль над автомобілем.
- Автівка, рухаючись зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, вилетіла на смугу зустрічного руху, а потім – на тротуар.
- Там водій збив 16-річну дівчину, також жительку Турки.
- Неповнолітня отримала травми, які були несумісні з життям.
- Дівчина загинула на місці аварії.
Чоловік на смерть збив 16-річну дівчину / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці скерували справу до суду
Слідчі повідомили водію про підозру у "порушенні правил безпеки дорожнього руху". Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду.
Якщо провину водія доведуть у суді йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з ймовірним позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Невдовзі суд обере водієві покарання / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
Поделиться новостью