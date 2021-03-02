У Турці, що на Львівщині, водій автівки Volkswagen Golf не впорався з керуванням й на шаленій швидкості вилетів на тротуар. Там він на смерть збив 16-річну дівчину. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.

ДТП трапилась 4 січня на вулиці Молодіжній. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Читайте також У Львові 15-річний син ексрегіонала влаштував перегони на Porsche: епічне відео Як водій на смерть збив дівчину Правоохоронці встановили, що близько 23:00 на вулиці Молодіжній водій автівки Volkswagen Golf , 26-річний місцевий житель, грубо порушив правила дорожнього руху.

, 26-річний місцевий житель, грубо порушив правила дорожнього руху. Чоловік суттєво перевищив швидкість, тож втратив контроль над автомобілем.

Автівка, рухаючись зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, вилетіла на смугу зустрічного руху, а потім – на тротуар.

Там водій збив 16-річну дівчину, також жительку Турки.

Неповнолітня отримала травми, які були несумісні з життям.

Дівчина загинула на місці аварії.

Чоловік на смерть збив 16-річну дівчину / Фото поліції Львівщини Правоохоронці скерували справу до суду Слідчі повідомили водію про підозру у "порушенні правил безпеки дорожнього руху". Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Якщо провину водія доведуть у суді йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з ймовірним позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Невдовзі суд обере водієві покарання / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини