Лікарка вимагала хабарі навіть у бійців АТО/ООС, які мали законні підстави на отримання інвалідності. Заходи з викриття зловмисниці проводили співробітники СБУ та Нацполіції.

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Львівська лікарка вимагала хабарі в учасників АТО

Правоохоронці встановили, що корупційна схема, яку розробили львівська лікарка, працювала ще на етапі формування первинних документів.

Ціни на її "послуги" були різними. Зокрема, жінка оцінила зміну групи інвалідності пораненому учаснику бойових дій у 8 тисяч доларів.

Вона обіцяла за гроші надати бійцеві позитивний висновок медико-соціальної експертної комісії.

Так, чоловікові призначили б 2 групу інвалідності, яка передбачає 800 тисяч гривень соціальної виплати.

Правоохоронці затримали лікарку під час отримання всієї суми хабаря.

Під час обшуків за місцями роботи та у помешканні жінки слідчі виявили теки з документами бійців АТО та чорнові записи.

Дивіться фото, як лікарку затримали на хабарі / Фото поліції Львівщини та СБУ

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Жінці загрожує до 10 років за ґратами

Затриманій планують повідомити про підозру в "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Невдовзі суддя обере підозрюваній запобіжний захід. Наразі досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність до цього злочину інших посадовців госпіталю, військового комісаріату та МСЕК.

Дивіться відео, як співробітники СБУ затримали лікарку: