Ночью 7 марта в Винниках произошло ДТП – пьяный водитель Honda Civic столкнулся с автомобилем такси Renault Logan. Проверка на устройстве Drager показала результат 1,14 промилле, что 5 раз превышает разрешенную норму.

Авария произошла на улице Галицкой в ​​Винниках. У водителя не было всех необходимых документов.

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Проверка на устройстве Drager показала 1,14 промилле

На улице Галицкой 29-летний львовянин, водитель авто Honda Civic, столкнулся с автомобилем такси Renault Logan.

Правоохранители заметили, что мужчина был пьян.

Проверка водителя на устройстве Drager показала 1,14 промилле.

Такой результат в 5 раз превышает разрешенную норму алкоголя в крови.

Патрульные составили на нарушителя 2 протокола: за "управление транспортным средством в состоянии опьянения" и за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".

Также, на водителя вынесли постановление за вождение без необходимых документов.

Интересно! В течение ночи 7 марта патрульные составили 13 протоколов на водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.



Авария произошла в Винниках / Фото патрульной полиции Львовщины



На водителя составили 2 протокола / Фото патрульной полиции Львовщины



Проверка на Drager показала 1,14 промилле / Фото патрульной полиции Львовщины



Результат проверки в 5 раз превышал норму / Фото патрульной полиции Львовщины