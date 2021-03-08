В Винниках пьяный водитель Honda без документов врезался в такси: фото
Пьяный водитель въехал в такси / Патрульная полиция Львовщины
Ночью 7 марта в Винниках произошло ДТП – пьяный водитель Honda Civic столкнулся с автомобилем такси Renault Logan. Проверка на устройстве Drager показала результат 1,14 промилле, что 5 раз превышает разрешенную норму.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Авария произошла на улице Галицкой в Винниках. У водителя не было всех необходимых документов.
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Проверка на устройстве Drager показала 1,14 промилле
- На улице Галицкой 29-летний львовянин, водитель авто Honda Civic, столкнулся с автомобилем такси Renault Logan.
- Правоохранители заметили, что мужчина был пьян.
- Проверка водителя на устройстве Drager показала 1,14 промилле.
- Такой результат в 5 раз превышает разрешенную норму алкоголя в крови.
- Патрульные составили на нарушителя 2 протокола: за "управление транспортным средством в состоянии опьянения" и за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".
- Также, на водителя вынесли постановление за вождение без необходимых документов.
Авария произошла в Винниках / Фото патрульной полиции Львовщины
На водителя составили 2 протокола / Фото патрульной полиции Львовщины
Проверка на Drager показала 1,14 промилле / Фото патрульной полиции Львовщины
Результат проверки в 5 раз превышал норму / Фото патрульной полиции Львовщины
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