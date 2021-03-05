Водитель Skoda Octavia 4 марта в Винниках сбил 38-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители проводят расследование.

ДТП произошло около 21:00 на улице Галицкой. Водителю может грозить ограничение свободы.

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Пострадавший попал в больницу

Около 21:00 на улице Галицкой водитель автомобиля Skoda Octavia, 34-летний львовянин, сбил 38-летнего жителя Львовщины.

В результате аварии мужчина получил травмы.

Медики отвезли его в больницу.

Врачи уточняют диагноз пострадавшего.

Обратите внимание! Несмотря на снегопады и гололед, которые пока не отступают, водители и пешеходы должны быть максимально осторожными во время движения. Управляя автомобилем, особенно в темное время суток и при плохой видимости, следует тщательно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и следить за дорогой. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь.



Авария произошло около 21:00 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

На данный момент правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства аварии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины