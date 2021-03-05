В Винниках водитель Skoda сбил мужчину: пострадавший попал в больницу – фото
Водитель Skoda Octavia 4 марта в Винниках сбил 38-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители проводят расследование.
Источник:полиция Львовщины
ДТП произошло около 21:00 на улице Галицкой. Водителю может грозить ограничение свободы.
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Пострадавший попал в больницу
- Около 21:00 на улице Галицкой водитель автомобиля Skoda Octavia, 34-летний львовянин, сбил 38-летнего жителя Львовщины.
- В результате аварии мужчина получил травмы.
- Медики отвезли его в больницу.
- Врачи уточняют диагноз пострадавшего.
Авария произошло около 21:00 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
На данный момент правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства аварии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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