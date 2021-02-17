Во львовский госпиталь в Винники привезли первых больных с коронавирусом из Прикарпатья. Известно, что в Ивано-Франковской области сейчас катастрофическая нехватка коек для больных.

Как сообщил во время брифинга глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук, квота на больных – 100 мест. Сейчас в Винников уже прибыли 6 больных из Прикарпатья.

Важно Ситуация очень непростая: мэр Ивано-Франковска рассказал о COVID-19 в городе

Бойчук отметил, что у него был разговор с главой Львовской ОГА Козицким. По его словам, Козицкий "по-партнерски отнесся к проблеме и предоставил нам госпиталь в Винниках".

Заметим, 17 февраля состоялось совещание с главными врачами медучреждений Львова, на котором обсудили, как можно помочь иванофранковчанам. Мэр Львова Андрей Садовый сказал, что сейчас во львовских больницах есть 1300 коек, из которых заняты лишь 217.

Мы готовы принять к себе 100 пациентов из соседней области. Только что сообщил об этом городскому главе Руслану Марцинкиву и главному санитарному врачу Виктору Ляшко, которые в это время проводят заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям,

– заявил Садовый.

Ситуация с COVID-19 на Прикарпатье: главное

В Ивано-Франковской области сохраняется один из наивысших уровней заболеваемости коронавирусом, а в медучреждениях занято в среднем 73% коек.

В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице сложилась почти критическая ситуация. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и даже кабинетах врачей.

Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и даже кабинетах врачей. Главный санврач Виктор Ляшко отправился на Прикарпатье из-за чрезвычайно высокого уровня распространения коронавируса в регионе.

в регионе. За минувшие сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 646 новых больных коронавирусом. Еще 9 пациентов умерли. Зато выписали 390 человек.

Для предотвращения распространения коронавируса на Прикарпатье с 22 февраля запретят работу заведений общественного питания, кроме доставки. Закроют также кинотеатры, театры, ночные клубы и другие развлекательные заведения.