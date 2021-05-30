Як повідомили правоохоронці, автомобіль Skoda Felicia виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes.

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Деталі аварії

За кермом Skoda Felicia був 54-річний чоловік родом з Дніпра. Він разом із сином прямував трасою Київ – Чоп. Однак з невідомих причин чоловік не впорався з кермуванням і виїхав на зустрічку. Після цього авто влетіло у вантажівку, якою керував 35-річний житель Броварів.

Найбільше в аварії постраждав водій легковика. Він та його син-пасажир від отриманих травм померли на місці події. Про стан водія вантажівки наразі нічого невідомо.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху. Водночас проводиться досудове розслідування.



Аварія на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції