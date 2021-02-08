На Львовщине продолжается метель: погода во Львове и области на 9 февраля
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 9 февраля Львовскую область продолжит засыпать снегом. Местами он будет сменяться мокрым снегом, а дороги будут покрыты гололедом.
Источник:Львовский гидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасности на дорогах Львовщины 9 февраля. Львов и область накроют снежные заносы, а дороги – гололед и гололедица.
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Прогноз погоды во Львове и области на 9 февраля
Погоду на Львовщине 9 февраля будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона, который смещается с Румынии на центральную Украину. Во Львове и области будет облачно с прояснениями. Днем будет падать умеренный снег, а ночью – сильный. Иногда он будет сменяться мокрым снегом.
На дорогах ожидают гололед, местами налипание мокрого снега. Дороги Львовщины покроет гололедица, на отдельных участках – снежные заносы. Уровень опасности – "желтый".
Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7–12 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют слабые метели.
Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, а днем – от 0 до 5 градусов мороза.
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