Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 9 февраля Львовскую область продолжит засыпать снегом. Местами он будет сменяться мокрым снегом, а дороги будут покрыты гололедом.

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах Львовщины 9 февраля. Львов и область накроют снежные заносы, а дороги – гололед и гололедица.

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Прогноз погоды во Львове и области на 9 февраля

Погоду на Львовщине 9 февраля будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона, который смещается с Румынии на центральную Украину. Во Львове и области будет облачно с прояснениями. Днем будет падать умеренный снег, а ночью – сильный. Иногда он будет сменяться мокрым снегом.

На дорогах ожидают гололед, местами налипание мокрого снега. Дороги Львовщины покроет гололедица, на отдельных участках – снежные заносы. Уровень опасности – "желтый".

Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7–12 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют слабые метели.

Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, а днем – от 0 до 5 градусов мороза.

Обратите внимание! Учитывая неблагоприятные погодные условия 9 февраля водители и пешеходы должны быть очень осторожными на дорогах. Водителям следует выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность затормозить в случае необходимости и избежать заносов во время движения. Пешеходам, в свою очередь, нужно носить нескользкую обувь и переходить дороги только по пешеходным переходам. Такие простые правила могут спасти ваше здоровье и жизнь.