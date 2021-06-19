Более 500 офицеров: Зеленский поздравил выпускников академии сухопутных войск

Владимир Зеленский поздравил выпускников академии сухопутных войск с присвоением офицерского звания. Речь идет о более чем полутысячи военных.
Награждение выпуска курсантов Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного состоялось 19 июня. Торжества состоялись в Старичах возле Львова.
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Вооруженные Силы Украины становятся сильнее, – президент
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ становятся сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера – выпускника академии сухопутных войск.
Поздравляю выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания,
– сказал Зеленский.
Владимир Зеленский записал поздравление выпускникам академии: смотрите видео
Президент пожелал выпускникам, чтобы родная земля, родительская поддержка и материнская молитва всегда оберегали и придавали силы "на очень непростом, но священном пути – защитника родной земли".
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