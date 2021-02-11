Вместо обеденного перерыва: львовские чиновники снова вышли с лопатами в центр города – фото
Ночью 11 февраля во Львове выпало 35 сантиметров снега. Поэтому, чтобы помочь коммунальщикам бороться с заносами, работники Львовского горсовета снова вышли с лопатами убирать центр города.
Источник:24 канал
Во Львове в течение последних нескольких дней выпало рекордное количество снега. Местные коммунальщики работают в усиленном режиме.
Актуально Львов обильно засыпало снегом: машины замело доверху – фото и видео
Как работники мэрии разгребали снег в центре Львова
Во время обеденного перерыва работники Львовского горсовета, райадминистраций и коммунальных служб вышли помочь дворникам убирать улицы, тротуары и площади города. К уборке могли присоединиться все желающие.
Из-за того, что сейчас выпало очень много осадков во Львове, желающие работники мэрии и коммунальных предприятий вновь присоединились к уборке улиц в центральной части города. В основном убирают на наиболее проходных улицах, остановках общественного транспорта,
– рассказал руководитель управления внутренней политики Львовского горсовета Роман Яцикович.
Яцковичи добавил, что всех присутствующих разделили на разные локации и раздали им лопаты. Таким образом работники мэрии хотят помочь коммунальщикам, которые "в течение последних дней работают почти без перерывов".
Смотрите фото, как работники мэрии убирали снег во Львове / Фото Романа Балука
Поделиться новостью