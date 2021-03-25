В Самборе 24 марта произошло ДТП – водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 8-летнего мальчика. Ребенок внезапно выбежал на дорогу, поэтому мужчина не смог вовремя среагировать и избежать столкновения.

Авария произошла около 17:20 на улице Ивана Франко. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Мальчик внезапно выбежал на дорогу

Около 17:20 на улице Ивана Франко 48-летний водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 8-летнего мальчика.

Юный пешеход неожиданно выбежал на дорогу, поэтому водитель не успел среагировать и избежать аварии.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

В частности, врачи диагностировали у него перелом ноги.

Ребенка отвезли в больницу.

Автомобиль сбил мальчика, который внезапно выбежал на дорогу / Фото полиции Львовщины

Правоохоронці проводять розслідування

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Важно! Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными во время движения – не отвлекаться, следить за ситуацией на дороге и не превышать разрешенной скорости. Также полицейские просят родителей регулярно напоминать своим детям правила поведения на дороге. Это может спасти их здоровье и жизнь!