Внезапно выбежал на дорогу: на Львовщине водитель Skoda сбил 8-летнего мальчика – фото
В Самборе 24 марта произошло ДТП – водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 8-летнего мальчика. Ребенок внезапно выбежал на дорогу, поэтому мужчина не смог вовремя среагировать и избежать столкновения.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 17:20 на улице Ивана Франко. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Мальчик внезапно выбежал на дорогу
- Около 17:20 на улице Ивана Франко 48-летний водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 8-летнего мальчика.
- Юный пешеход неожиданно выбежал на дорогу, поэтому водитель не успел среагировать и избежать аварии.
- В результате ДТП мальчик получил травмы.
- В частности, врачи диагностировали у него перелом ноги.
- Ребенка отвезли в больницу.
Автомобиль сбил мальчика, который внезапно выбежал на дорогу / Фото полиции Львовщины
Правоохоронці проводять розслідування
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
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