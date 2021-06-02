Женщину разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следственным отделом райуправления. Досудебное расследование продолжается.

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Почтальон присвоила почти миллион гривен

  • Киберполиции установила, что 53-летняя работница одной из почтовых компаний имела доступ к платежной системе учреждения.
  • Она создавала фиктивные платежные поручения за мнимые услуги.
  • Чтобы скрыть свои манипуляции, женщина проводила финансовые операции в дни, когда совершали большое количество расчетов.
  • Кроме этого, она выбирала услуги на сумму до 10 тысяч гривен.
  • Деньги подозреваемая перечисляла на собственные банковские счета.
  • По предварительным данным, женщина присвоила более 800 тысяч гривен.
  • Правоохранители провели обыски в квартире и по месту работы злоумышленницы.
  • Следователи изъяли "черновые" записи и платежные карты.

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Правоохранители проводят досудебное расследование

Следователи сообщили женщине о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса:

  • "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается компьютерами, совершенные лицом, имеющим к ней доступ";
  • "Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам";
  • "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением".

Если вину подозреваемого докажут в суде, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают проводить расследование.