Вносила в платежки свой банковский счет: на Львовщине почтальон присвоила миллион гривен

Правоохранители объявили о подозрении 53-летней работнице одной из почтовых компаний. По материалам следствия, она создавала фиктивные счета, которые затем оплачивали клиенты. Почтальон присвоила почти миллион гривен
Женщину разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следственным отделом райуправления. Досудебное расследование продолжается.
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Почтальон присвоила почти миллион гривен
- Киберполиции установила, что 53-летняя работница одной из почтовых компаний имела доступ к платежной системе учреждения.
- Она создавала фиктивные платежные поручения за мнимые услуги.
- Чтобы скрыть свои манипуляции, женщина проводила финансовые операции в дни, когда совершали большое количество расчетов.
- Кроме этого, она выбирала услуги на сумму до 10 тысяч гривен.
- Деньги подозреваемая перечисляла на собственные банковские счета.
- По предварительным данным, женщина присвоила более 800 тысяч гривен.
- Правоохранители провели обыски в квартире и по месту работы злоумышленницы.
- Следователи изъяли "черновые" записи и платежные карты.
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Правоохранители проводят досудебное расследование
Следователи сообщили женщине о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса:
- "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается компьютерами, совершенные лицом, имеющим к ней доступ";
- "Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам";
- "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением".
Если вину подозреваемого докажут в суде, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают проводить расследование.