Во Львове не будут вводить карантин выходного дня. Исполком мэрии отменил выходные дни в субботу и воскресенье для заведений питания и спортзалов. До 30 ноября все львовские заведения смогут работать в обычном режиме.

Львовская мэрия отказалась вводить карантин выходного дня. Исполком горсовета принял решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье будут рабочими днями для заведений общественного питания. Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Отныне во Львове суббота и воскресенье – рабочие дни для ресторанов и кафе

Мэр города рассказал, что до 30 ноября заведения питания могут работать в субботу и воскресенье в обычном режиме, потому что в городе теперь нет выходных.

Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, потому что у нас нет выходных. Люди имеют право на труд,

– заявил Садовый.

Мэр добавил, что если кто-то будет пытаться мешать работать львовским заведениям питания, нужно показать решение исполкома об отмене выходных в городе и обратиться на горячую линию по телефону 1580. В выходные дни на горячей линии Львова звонки будут принимать юристы мэрии, которые помогут урегулировать все конфликты.



Исполком принял решение об отмене выходных до 30 ноября / Фото из фейсбук-страницы Андрея Садового