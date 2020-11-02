Водитель автобуса пытался перевезти 3 тысячи пачек сигарет в Польшу: фото
Водитель рейсового автобуса 2 ноября пытался перевезти 3 тысячи пачек сигарет в Польшу. Мужчина нашпиговал весь салон сигаретами – они были под обшивкой, сиденьями и в полу.
Мужчина хотел перевезти контрабанду утром через пункт пропуска Рава-Русская – Гребенне. Пограничники нашли и изъяли все сигареты. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского пограничного отряда.
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Как мужчина хотел перевезти контрабанду
- Пограничники остановили рейсовый автобус Херсон – Варшава, за рулем которого находился украинец.
- Во время осмотра салона пограничники нашли контрабандные сигареты.
- Пачки сигарет мужчина спрятал повсюду: в потолке, за обшивкой, в полу и под пассажирскими сиденьями.
- Всего пограничники нашли 3 тысячи пачек сигарет, владельцем которых был водитель.
- Все контрабандные сигареты изъяли.
Водитель спрятал контрабандные сигареты повсюду / Фото Госпогранслужбы
Всего пограничники изъяли 3 тысячи пачек сигарет/ Фото Госпогранслужбы
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