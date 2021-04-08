Унижал и отказывался везти АТОшника: в отношении водителя назначили служебное расследование
В маршрутке сообщением "Львов – Шкло" 7 апреля случился довольно неприятный инцидент – водитель набросился с оскорблениями на участника боевых действий на Донбассе Василия Минджосу. Рулевой не хотел везти АТОшника по удостоверению инвалида войны. В АТП назначили служебное расследование этого случая.
Источник:24 канал
Этот автобус обслуживает ООО "Львовское АТП-14631". В предприятии обратили внимание на инцидент и пообещали принять "соответствующие меры".
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В АТП проведут служебное расследование
Заместитель директора "Львовского АТП-14631" Оксана Осечко рассказала, что предприятие продолжает возить льготников бесплатно, несмотря на отсутствие компенсации потерь от таких перевозок. Водители, которые работают в АТП регулярно проходят инструктажи относительно вежливого отношения к пассажирам, в частности, к участникам АТО, инвалидам войны и другим льготникам.
Водитель, оскорбивший участника войны на Донбассе Василия Минджосу, продолжает работать.
В настоящее время рабочая смена водителя еще продолжается. Завтра, 9 апреля, в автопредприятии будет проведено служебное расследование относительно указанного случая и приняты соответствующие меры,
– подытожила Осечко
Инцидент в маршрутке сообщением "Львов – Шкло": детали
- Утром 7 апреля АТОшник Василий Минджоса ехал на работу во Львов из Шкла.
- Водитель маршрутки не хотел везти мужчину бесплатно по удостоверению инвалида войны.
- По словам Минджосы, когда он дал водителю 10 гривен за проезд по Львову, тот бросил в него деньги и начал кричать.
- АТОшник рассказал, что водитель унижал его и называл свиньей.
- Правоохранители, которые зашли в автобус в Новояворовске, посоветовали ему написать на водителя заявление.
- Однако у АТОшника не было на это времени, потому что он спешил на работу.
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