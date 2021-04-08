В маршрутке сообщением "Львов – Шкло" 7 апреля случился довольно неприятный инцидент – водитель набросился с оскорблениями на участника боевых действий на Донбассе Василия Минджосу. Рулевой не хотел везти АТОшника по удостоверению инвалида войны. В АТП назначили служебное расследование этого случая.

Этот автобус обслуживает ООО "Львовское АТП-14631". В предприятии обратили внимание на инцидент и пообещали принять "соответствующие меры".

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В АТП проведут служебное расследование

Заместитель директора "Львовского АТП-14631" Оксана Осечко рассказала, что предприятие продолжает возить льготников бесплатно, несмотря на отсутствие компенсации потерь от таких перевозок. Водители, которые работают в АТП регулярно проходят инструктажи относительно вежливого отношения к пассажирам, в частности, к участникам АТО, инвалидам войны и другим льготникам.

Водитель, оскорбивший участника войны на Донбассе Василия Минджосу, продолжает работать.

В настоящее время рабочая смена водителя еще продолжается. Завтра, 9 апреля, в автопредприятии будет проведено служебное расследование относительно указанного случая и приняты соответствующие меры,

– подытожила Осечко

Обратите внимание! Общественный транспорт Львова курсирует в режиме спецперевозок. Все льготы на проезд временно отменили. Этим ограничением начали пользоваться водители областных автобусов. Однако на Львовщине режима спецперевозок не вводили, поэтому водители не могут требовать оплаты за проезд у льготников.

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