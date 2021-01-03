Возле Львова в ночь на 3 января столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes Sprinter. В аварии пострадали 10 человек, среди них есть дети.

Как произошла авария

ДТП возникло в селе Пасеки Зубрицкие Пустомытовского района на трассе Киев – Чоп. Об этом сообщили во Львовской облгосадминистрации.

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Водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. К слову, BMW управлял 26-летний житель Винник, а микроавтобусом – 36-летний мужчина из Луцка.

На фото, обнародованных в сети, видно, что машины получили сильные повреждения.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливают.



ДТП под Львовом / Фото "Варта-1"

Что известно о пострадавших

В результате ДТП травмировались 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В ЛОГА отметили, что 8 пострадавших забрали в больницу с травмами различной степени тяжести. Однако двоих человек отпустили после осмотра медиков.

Однако в МВД отметили, что госпитализировали только 17-летнюю девушку и водителя BMW. Также в министерстве внутренних дел утверждают, что несовершеннолетних было 4, еще двоим пассажирам исполнилось по 20 лет и одному – 52.

Примерное место ДТП: