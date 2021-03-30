Возле села Малечковичи 30 марта произошло сокрушительное ДТП – столкнулись грузовики МAN и МАЗ. В результате аварии получил травму один из водителей – его зажало в салоне.

Авария произошла около 12:38. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. К теме На насмерть сбил 23-летнего парня: суд вынес приговор водителю львовской маршрутки Одного из водителей госпитализировали Около 12:38 чрезвычайникам поступило сообщение, что в селе Малечковичи столкнулись грузовик МAN и бортовой манипулятор МАЗ.

На место происшествия немедленно выехали спасатели из Пустомит и Львова.

В результате ДТП водитель MAN получил травмы средней степени тяжести.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата деблокировали его из салона автомобиля.

Медики отвезли пострадавшего в 8 городскую клиническую больницу Львова.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС Львовщины Обратите внимание! 29 марта на трассе неподалеку Черновцов легковой автомобиль протаранил рейсовый автобус. У водителя авто обнаружили критический уровень опьянения.