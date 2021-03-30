Водителя зажало в салоне: вблизи Львова столкнулись 2 грузовика – фото
На Львовщине столкнулись 2 грузовика / ГСЧС Львовщины
Возле села Малечковичи 30 марта произошло сокрушительное ДТП – столкнулись грузовики МAN и МАЗ. В результате аварии получил травму один из водителей – его зажало в салоне.
Источник:ГСЧС Львовщины
Авария произошла около 12:38. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.
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Одного из водителей госпитализировали
- Около 12:38 чрезвычайникам поступило сообщение, что в селе Малечковичи столкнулись грузовик МAN и бортовой манипулятор МАЗ.
- На место происшествия немедленно выехали спасатели из Пустомит и Львова.
- В результате ДТП водитель MAN получил травмы средней степени тяжести.
- Спасатели с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата деблокировали его из салона автомобиля.
- Медики отвезли пострадавшего в 8 городскую клиническую больницу Львова.
- Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС Львовщины
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