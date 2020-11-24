Во Львове из воинской части Нацгвардии №3002 почти неделю назад исчез солдат-контрактник Сергей Грищенко. 24 ноября правоохранители объявили в розыск 20-летнего парня.

Солдат вышел из военной части 18 ноября и до сих пор не вернулся. Также он не отвечал на звонки и не появлялся дома. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Что известно об исчезновении Сергея Грищенко

Сергей Грищенко – 20-летний солдат-контрактник. Он служит в воинской части Нацгвардии на улице Княгини Ольги во Львове.

Около 17:00 18 ноября солдат вышел за территорию военной части. С тех пор юноша не появлялся на службе. Домой Грищенко также не приходил.

Контрактника видели на улице Наукова 18 ноября, около 21:30.

Как выглядит парень

Рост Грищенко 175 сантиметров, короткие черные волосы и среднее телосложение.

Лицо пропавшего солдата – овальное, нос – прямой, а глаза – карие.

В день исчезновения юноша был одет в красную балоновую куртку с капюшоном, синие джинсы и был с темно-синим рюкзаком.

Обратите внимание! Правоохранители призывают всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении военнослужащего, позвонить на оперативную линию 102 или по телефону 067 35 35 804.



Грищенко вышел из военной части 18 ноября и исчез / Фото полиции Львовщины