Из военной части Нацгвардии во Львове исчез солдат-контрактник: что о нем известно – фото
Во Львове из воинской части Нацгвардии №3002 почти неделю назад исчез солдат-контрактник Сергей Грищенко. 24 ноября правоохранители объявили в розыск 20-летнего парня.
Солдат вышел из военной части 18 ноября и до сих пор не вернулся. Также он не отвечал на звонки и не появлялся дома. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Что известно об исчезновении Сергея Грищенко
- Сергей Грищенко – 20-летний солдат-контрактник. Он служит в воинской части Нацгвардии на улице Княгини Ольги во Львове.
- Около 17:00 18 ноября солдат вышел за территорию военной части. С тех пор юноша не появлялся на службе. Домой Грищенко также не приходил.
- Контрактника видели на улице Наукова 18 ноября, около 21:30.
Как выглядит парень
- Рост Грищенко 175 сантиметров, короткие черные волосы и среднее телосложение.
- Лицо пропавшего солдата – овальное, нос – прямой, а глаза – карие.
- В день исчезновения юноша был одет в красную балоновую куртку с капюшоном, синие джинсы и был с темно-синим рюкзаком.
Грищенко вышел из военной части 18 ноября и исчез / Фото полиции Львовщины
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