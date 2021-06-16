Роману Галусу было всего 24 года. Обстоятельства его гибели неизвестны.
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На Донбассе погиб украинский военный
На фейсбук-странице Рава-Русской городской территориальной общины сообщили, что 16 июня в зоне проведения боевых действий на Донбассе погиб 24-летний равчанин Роман Галуха.
Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией. Вечная память,
– говорится в сообщении.
Свои соболезнования также выразила председатель Львовского облсовета Ирина Гримак. Она отметила, что Роман Галуха был бойцом двадцать четвёртой бригады.
"Российско-украинская война снова унесла жизни Героя из Львовщины. Искренние соболезнования матери, сестрам погибшего. Вечная память! Герои не умирают!", – подытожила Гримак.