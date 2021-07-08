Почти месяц назад активистка уже обращалась за помощью в полицию, ведь боялась за свою безопасность. Однако, по словам женщины, тогда ее обращение проигнорировали.
Интересно Подожгли гараж одесского активиста: внутри было авто – фото
Автомобиль активистки повредили неизвестные
Дрогобычская волонтерка Елена Куртяк известна в городе своей активной и принципиальной позицией. 7 июля она рассказала, что кто-то пробил в ее автомобиле все 4 колеса, вкрутив в них саморезы.
Нам оставили подарок – намеренно вкрученные шурупы в колесах. Мы – на шиномонтаже. Вызываем полицию. Поскольку повреждены все четыре колеса,
– сообщила активистка.
Куртяк отметила, что 12 июня она подала в полицию и СБУ заявление, потому что имела основания волноваться за свою безопасность. Также активистка рассказала правоохранителям о разжигании вражды в регионе. По ее словам, полиция "демонстративно проигнорировала" ее обращение.
"Так же осталось проигнорированным мое заявление от 14 октября 2018 года о том, что к нам проникли в жилье, все перерыли и ничего не забрали", – добавила Куртяк.
Активистка имеет 4 детей, самой маленькой из которых еще не исполнилось двух лет.
"Что было бы, если бы мы этого не заметили, и если с колесом что-то произошло на скорости на трассе?", – подытожила активистка.
Дрогобычской активистке пробили колеса в авто / Фото "Стоит"
Куртяк конфликтует с мэром города
- С начала войны с Россией Куртяк активно помогала украинской армии.
- Также активистка имеет конфликт с мэром Тарасом Кучмой из-за своей принципиальной позиции в вопросах, касающихся Дрогобычской общины.
- Мэр города 19 апреля 2021 года обратился к Нотариальной палате Украины и Минюсту (Высшей квалификационной комиссии нотариата) с жалобой Куртяк, которая работает нотариусом.
- В своем обращении Кучма возмутился сообщеним активистки, в котором она обвинила его в "торговле патриотизмом".
- Мэр также отметил, что Куртяк сводила на него клевету и унижала его достоинство.
- Мэр требовал аннулировать свидетельство о праве активистки заниматься нотариальной деятельностью.
- В защиту Куртяк выступили представители активного общественного сектора Дрогобыча.
- В частности, участники инициативы "Дрогобыч SOS – помощь Армии" также подготовили обращение к Нотариальной палате Украины и Министерству юстиции.
Читайте также Напали на офис ЛГБТ-организации в Одессе: радикалы разбили окна и камеру – видео