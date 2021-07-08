Волнуется за свою безопасность: на Львовщине повредили авто известной активистки

В Дрогобыче 7 июля неизвестные повредили авто известной активистки Елены Куртяк. Все 4 колеса ее автомобиля пробили саморезами.

Почти месяц назад активистка уже обращалась за помощью в полицию, ведь боялась за свою безопасность. Однако, по словам женщины, тогда ее обращение проигнорировали.

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Автомобиль активистки повредили неизвестные

Дрогобычская волонтерка Елена Куртяк известна в городе своей активной и принципиальной позицией. 7 июля она рассказала, что кто-то пробил в ее автомобиле все 4 колеса, вкрутив в них саморезы.

Нам оставили подарок – намеренно вкрученные шурупы в колесах. Мы – на шиномонтаже. Вызываем полицию. Поскольку повреждены все четыре колеса,

– сообщила активистка.

Куртяк отметила, что 12 июня она подала в полицию и СБУ заявление, потому что имела основания волноваться за свою безопасность. Также активистка рассказала правоохранителям о разжигании вражды в регионе. По ее словам, полиция "демонстративно проигнорировала" ее обращение.

"Так же осталось проигнорированным мое заявление от 14 октября 2018 года о том, что к нам проникли в жилье, все перерыли и ничего не забрали", – добавила Куртяк.

Активистка имеет 4 детей, самой маленькой из которых еще не исполнилось двух лет.

"Что было бы, если бы мы этого не заметили, и если с колесом что-то произошло на скорости на трассе?", – подытожила активистка.



Дрогобычской активистке пробили колеса в авто / Фото "Стоит"

Куртяк конфликтует с мэром города

С начала войны с Россией Куртяк активно помогала украинской армии.

Также активистка имеет конфликт с мэром Тарасом Кучмой из-за своей принципиальной позиции в вопросах, касающихся Дрогобычской общины.

Мэр города 19 апреля 2021 года обратился к Нотариальной палате Украины и Минюсту (Высшей квалификационной комиссии нотариата) с жалобой Куртяк, которая работает нотариусом.

В своем обращении Кучма возмутился сообщеним активистки, в котором она обвинила его в "торговле патриотизмом".

Мэр также отметил, что Куртяк сводила на него клевету и унижала его достоинство.

Мэр требовал аннулировать свидетельство о праве активистки заниматься нотариальной деятельностью.

В защиту Куртяк выступили представители активного общественного сектора Дрогобыча.

В частности, участники инициативы "Дрогобыч SOS – помощь Армии" также подготовили обращение к Нотариальной палате Украины и Министерству юстиции.

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