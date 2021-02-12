Киберспециалисты СБУ разоблачили схему майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям. Злоумышленники устанавливали клиентам майнинг-фермы, а затем присваивали биткойны с их онлайн-счетов.

Незаконный бизнес организовали 2 жителей Львовской области. Если вину мужчин докажут в суде, им будет грозить до 8 лет в тюрьме.

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Как СБУ разоблачила злоумышленников

По предварительным данным, 2 жителей области предлагали услуги по установке и обслуживанию майнинг-ферм для клиентов, которых подыскивали среди знакомых и друзей.

После монтажа оборудования, злоумышленники присваивали сгенерированную криптовалюту через несанкционированный доступ к онлайн-кошелькам пользователей.

Также для минимизации собственных расходов мужчины подключали майнинг-фермы к электросетям, в том числе коммунальным.

Во время обысков в квартирах мужчин и по адресам размещения технологического оборудования правоохранители обнаружили 9 комплексов майнинг-ферм и оборудования для незаконного подключения к электросетям.



"Бизнес" организовали 2 жителей Львовской области / Фото Управления СБУ во Львовской области

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители открыли уголовное производство за "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой.

Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование преступления.



Во время обысков изъяли 9 майнинг-ферм / Фото Управления СБУ во Львовской области

Правоохранители открыли уголовное производство / Фото Управления СБУ во Львовской области

Злоумышленникам грозит до 8 лет за решеткой / Фото Управления СБУ во Львовской области



Досудебное расследование продолжается / Фото Управления СБУ во Львовской области