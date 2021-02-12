Воровали биткойны со счетов: на Львовщине СБУ разоблачила схему майнинга криптовалюты – фото
Киберспециалисты СБУ разоблачили схему майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям. Злоумышленники устанавливали клиентам майнинг-фермы, а затем присваивали биткойны с их онлайн-счетов.
Источник:Управление СБУ во Львовской области
Незаконный бизнес организовали 2 жителей Львовской области. Если вину мужчин докажут в суде, им будет грозить до 8 лет в тюрьме.
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Как СБУ разоблачила злоумышленников
- По предварительным данным, 2 жителей области предлагали услуги по установке и обслуживанию майнинг-ферм для клиентов, которых подыскивали среди знакомых и друзей.
- После монтажа оборудования, злоумышленники присваивали сгенерированную криптовалюту через несанкционированный доступ к онлайн-кошелькам пользователей.
- Также для минимизации собственных расходов мужчины подключали майнинг-фермы к электросетям, в том числе коммунальным.
- Во время обысков в квартирах мужчин и по адресам размещения технологического оборудования правоохранители обнаружили 9 комплексов майнинг-ферм и оборудования для незаконного подключения к электросетям.
"Бизнес" организовали 2 жителей Львовской области / Фото Управления СБУ во Львовской области
Правоохранители проводят расследование
Правоохранители открыли уголовное производство за "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой.
Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование преступления.
Во время обысков изъяли 9 майнинг-ферм / Фото Управления СБУ во Львовской области
Правоохранители открыли уголовное производство / Фото Управления СБУ во Львовской области
Злоумышленникам грозит до 8 лет за решеткой / Фото Управления СБУ во Львовской области
Досудебное расследование продолжается / Фото Управления СБУ во Львовской области
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