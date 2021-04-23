Правоохранители разоблачили во Львове деятельность "ботоферм". Они использовались для рассылки линка с вирусом, который предоставлял доступ ко всем персональным данным, на личные номера телефонов сотрудников СБУ.

С помощью "ботоферм" злоумышленники пытались похитить персональные данные сотрудников СБУ. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. Интересно Терроризировали и запугивали: на Херсонщине преступников курировали "воры в законе" из России Злоумышленники пытались похитить данные сотрудников СБУ По данным следствия, "ботофермы" использовали для попытки похищения персональных данных сотрудников СБУ.

сотрудников СБУ. Злоумышленники рассылали спам на личные номера работников.

работников. В этих сообщениях содержалась ссылка, нажав которую загружался архивный документ с вирусом .

архивный . Он предоставлял доступ к информации , содержащейся на пораженных устройствах.

, содержащейся на пораженных устройствах. В частности, злоумышленники получали доступ к log-файлам с ключами доступа к банковской системе , почтовым сервисам, учетным записям соцсетей и тому подобное.

, почтовым сервисам, учетным записям и тому подобное. Меры по разоблачению "ботоферм" проводили следователи полиции Львовщины, оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты СБУ.

Правоохранители разоблачили деятельность "ботоферм" / Фото Офиса генпрокурора Правоохранители провели обыски Правоохранители провели обыски по адресам расположения спецоборудования, во время которых изъяли: более 1 000 SIM-карт украинских мобильных операторов;

GSM-шлюзы на 78 онлайн-каналов;

компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением;

мобильные телефоны;

флеш-накопители и другие вещественные доказательства. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители пытаются установить лиц, причастных к организации деятельности "ботоферм". Заметьте Провайдер на Донбассе незаконно использовал радиочастоты ВСУ

Правоохранители проводят расследование / Фото Офиса генпрокурора