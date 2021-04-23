Похищали данные сотрудников СБУ: во Львове разоблачили деятельность "ботоферм" – фото
Правоохранители разоблачили во Львове деятельность "ботоферм". Они использовались для рассылки линка с вирусом, который предоставлял доступ ко всем персональным данным, на личные номера телефонов сотрудников СБУ.
Источник:Офис генерального прокурора
С помощью "ботоферм" злоумышленники пытались похитить персональные данные сотрудников СБУ. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.
Интересно Терроризировали и запугивали: на Херсонщине преступников курировали "воры в законе" из России
Злоумышленники пытались похитить данные сотрудников СБУ
- По данным следствия, "ботофермы" использовали для попытки похищения персональных данных сотрудников СБУ.
- Злоумышленники рассылали спам на личные номера работников.
- В этих сообщениях содержалась ссылка, нажав которую загружался архивный документ с вирусом.
- Он предоставлял доступ к информации, содержащейся на пораженных устройствах.
- В частности, злоумышленники получали доступ к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам, учетным записям соцсетей и тому подобное.
- Меры по разоблачению "ботоферм" проводили следователи полиции Львовщины, оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты СБУ.
Правоохранители разоблачили деятельность "ботоферм" / Фото Офиса генпрокурора
Правоохранители провели обыски
Правоохранители провели обыски по адресам расположения спецоборудования, во время которых изъяли:
- более 1 000 SIM-карт украинских мобильных операторов;
- GSM-шлюзы на 78 онлайн-каналов;
- компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением;
- мобильные телефоны;
- флеш-накопители и другие вещественные доказательства.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители пытаются установить лиц, причастных к организации деятельности "ботоферм".
Заметьте Провайдер на Донбассе незаконно использовал радиочастоты ВСУ
Правоохранители проводят расследование / Фото Офиса генпрокурора
Поделиться новостью