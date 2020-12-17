Недавно обнародовали рейтинг ТОП-2% самых влиятельных и наиболее цитируемых ученых мира за 2019 год. В него вошли 85 украинских ученых, среди которых восемь живут и работают во Львове.

Рейтинг ТОП-2% самых влиятельных ученых мира разрабатывают аналитики Стэнфордского университета и издательства Elsevier и SciTech Strategies. Львовщину в этом рейтинге представляют 8 ученых, среди которых 6 ученых НУ "Львовская Политехника" и двое от Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого и Института прикладных проблем механики и математики имени Подстригача. Об этом рассказал на своей фейсбук-странице руководитель департамента образования и науки ЛОГА Олег Паска.

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Что известно о рейтинге ТОП-2% самых влиятельных ученых мира

Рейтинг ТОП-2% самых влиятельных ученых мира составляют аналитики Стэнфордского университета и издательства Elsevier и SciTech Strategies. Они оценивают весь научный результат ученых по наукометрическим показателям, принимая во внимание индекс Хирша (показатель влиятельности ученых), количество цитат или позицию в списке авторов (первый или последний автор) и тому подобное.

В список входят более 160 тысяч ученых со всего мира, которые распределены по 22 научным направлениям, которые, в свою очередь, разделены на 176 конкретных областей исследований.

В рейтинг ТОП-2% самых влиятельных ученых мира вошли такие львовские ученые:

Высоцкая Виктория Анатольевна – кафедра информационных систем и сетей, Институт компьютерных наук и информационных технологий, Национальный университет "Львовская политехника"

Кирчей Иван Игоревич – Институт прикладных проблем механики и математики имени Подстригача.

Шаховская Наталья Богдановна – кафедра систем искусственного интеллекта, Институт компьютерных наук и информационных технологий, Национальный университет "Львовская политехника".

Пукач Петр Ярославович – кафедра вычислительной математики и программирования, Институт прикладной математики и фундаментальных наук, Национальный университет "Львовская политехника".

Литвин Василий Владимирович – кафедра информационных систем и сетей, Институт компьютерных наук и информационных технологий, Национальный университет "Львовская политехника".

Лесик Роман Богданович – кафедра фармацевтической, органической и биоорганической химии, Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого.

Нитребич Зиновий Николаевич – кафедра высшей математики, Институт прикладной математики и фундаментальных наук, Национальный университет "Львовская политехника".

Клим Галина Ивановна – кафедра специализированных компьютерных систем, Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии, Национальный университет "Львовская политехника".

Обратите внимание! Полный список ученых, которые вошли в рейтинг ТОП-2% самых влиятельных ученых мира, можно найти, перейдя по ссылке.