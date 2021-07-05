Инцидент произошел в селе Солова, недалеко от Львова. К счастью, в результате происшествия мальчик не пострадал.

Заметьте В Киеве 12-летняя девочка получила сотрясение мозга: ей об голову разбили яйца – видео 18+

8-летний мальчик взобрался на дерево из-за буллинга

В 22:22 спасателям поступило сообщение, что в селе Солова на высокое дерево вылез 8-летний мальчик.

Инцидент произошел возле детской площадки.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы сняли ребенка с дерева.

Мальчика передали матери. К счастью в медицинской помощи он не нуждался.

По информации ZAXID.NET, ребенок вылез на березу на высоту более 8 метров из-за буллинга.

Мальчика оскорбляли сверстники. Он отказывался спускаться вниз, поэтому мама вызвала ГСЧС.



Спасатели сняли мальчика с 8-метровой высоты / Фото ГСЧС

Читайте также Отводила за шкаф и била: учительницу из Львова уволили за буллинг первоклассников