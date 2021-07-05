Поднялся на 8 метров: возле Львова 8-летний мальчик взобрался на дерево из-за буллинга
5 июля 2021 , 13:36Читати новину українською
Источник:ГСЧС Львовщины
В одном из сел Львовщины 4 июля 8-летний мальчик взобрался на высокое дерево и отказывался спускаться. Он стал жертвой буллинга на детской площадке. Ребенка сняли спасатели.
Инцидент произошел в селе Солова, недалеко от Львова. К счастью, в результате происшествия мальчик не пострадал.
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8-летний мальчик взобрался на дерево из-за буллинга
- В 22:22 спасателям поступило сообщение, что в селе Солова на высокое дерево вылез 8-летний мальчик.
- Инцидент произошел возле детской площадки.
- На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.
- Спасатели с помощью выдвижной лестницы сняли ребенка с дерева.
- Мальчика передали матери. К счастью в медицинской помощи он не нуждался.
- По информации ZAXID.NET, ребенок вылез на березу на высоту более 8 метров из-за буллинга.
- Мальчика оскорбляли сверстники. Он отказывался спускаться вниз, поэтому мама вызвала ГСЧС.
Спасатели сняли мальчика с 8-метровой высоты / Фото ГСЧС
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