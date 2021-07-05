Поднялся на 8 метров: возле Львова 8-летний мальчик взобрался на дерево из-за буллинга

5 июля 2021 , 13:36
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС Львовщины

В одном из сел Львовщины 4 июля 8-летний мальчик взобрался на высокое дерево и отказывался спускаться. Он стал жертвой буллинга на детской площадке. Ребенка сняли спасатели.

Инцидент произошел в селе Солова, недалеко от Львова. К счастью, в результате происшествия мальчик не пострадал.

Заметьте В Киеве 12-летняя девочка получила сотрясение мозга: ей об голову разбили яйца – видео 18+

8-летний мальчик взобрался на дерево из-за буллинга

  • В 22:22 спасателям поступило сообщение, что в селе Солова на высокое дерево вылез 8-летний мальчик.
  • Инцидент произошел возле детской площадки.
  • На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.
  • Спасатели с помощью выдвижной лестницы сняли ребенка с дерева.
  • Мальчика передали матери. К счастью в медицинской помощи он не нуждался.
  • По информации ZAXID.NET, ребенок вылез на березу на высоту более 8 метров из-за буллинга.
  • Мальчика оскорбляли сверстники. Он отказывался спускаться вниз, поэтому мама вызвала ГСЧС.


Спасатели сняли мальчика с 8-метровой высоты / Фото ГСЧС

Читайте также Отводила за шкаф и била: учительницу из Львова уволили за буллинг первоклассников

Автор: Ольга Котів