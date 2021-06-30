О происшествии журналистам сообщили очевидцы. К сожалению, никому не удалось оттащить собаку от его добычи.

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В Винниках разъяренная собака загрызла козу

  • На улице Ивасюка в среду, 30 июня, произошел печальный случай – разъяренная собака разорвала козу.
  • По словам очевидцев, пса выгуливал мальчик.
  • Увидев козу, четвероногий, будто одичал.
  • Он набросился на нее и принялся изо всех сил грызть.
  • Ребенку не хватило сил, чтобы удержать собаку.
  • Он решил позвать на помощь взрослых.
  • Однако, когда они прибежали на место происшествия, то увидели, что пес уже успел разорвать свою жертву.