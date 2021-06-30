Был без намордника: возле Львова разъяренная собака разорвала козу у ребенка на глазах

30 июня 2021 , 16:25
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Источник:

"Винниківський вісник"

В Винниках 30 июня случился ужасный инцидент – собака загрызла козу на глазах у маленького мальчика. Ребенок не смог удержать своего пса и спасти животное.

О происшествии журналистам сообщили очевидцы. К сожалению, никому не удалось оттащить собаку от его добычи.

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В Винниках разъяренная собака загрызла козу

  • На улице Ивасюка в среду, 30 июня, произошел печальный случай – разъяренная собака разорвала козу.
  • По словам очевидцев, пса выгуливал мальчик.
  • Увидев козу, четвероногий, будто одичал.
  • Он набросился на нее и принялся изо всех сил грызть.
  • Ребенку не хватило сил, чтобы удержать собаку.
  • Он решил позвать на помощь взрослых.
  • Однако, когда они прибежали на место происшествия, то увидели, что пес уже успел разорвать свою жертву.
Заметьте! Если вы владелец большой собаки, не позволяйте детям самостоятельно с ним гулять. Пес намного сильнее детей, поэтому в лучшем случае он может убежать, а в худшем – совершить какое-то бедствие. Также обязательно в общественных местах надевайте на собаку намордник и поводок, ведь даже самое доброе животное можно спровоцировать, и он случайно кого-то укусит.
Автор: Ольга Котів