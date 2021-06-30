Был без намордника: возле Львова разъяренная собака разорвала козу у ребенка на глазах
30 июня 2021 , 16:25Читати новину українською
Источник:"Винниківський вісник"
В Винниках 30 июня случился ужасный инцидент – собака загрызла козу на глазах у маленького мальчика. Ребенок не смог удержать своего пса и спасти животное.
О происшествии журналистам сообщили очевидцы. К сожалению, никому не удалось оттащить собаку от его добычи.
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В Винниках разъяренная собака загрызла козу
- На улице Ивасюка в среду, 30 июня, произошел печальный случай – разъяренная собака разорвала козу.
- По словам очевидцев, пса выгуливал мальчик.
- Увидев козу, четвероногий, будто одичал.
- Он набросился на нее и принялся изо всех сил грызть.
- Ребенку не хватило сил, чтобы удержать собаку.
- Он решил позвать на помощь взрослых.
- Однако, когда они прибежали на место происшествия, то увидели, что пес уже успел разорвать свою жертву.