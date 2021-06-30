Был без намордника: возле Львова разъяренная собака разорвала козу у ребенка на глазах

В Винниках 30 июня случился ужасный инцидент – собака загрызла козу на глазах у маленького мальчика. Ребенок не смог удержать своего пса и спасти животное.

О происшествии журналистам сообщили очевидцы. К сожалению, никому не удалось оттащить собаку от его добычи.

Заметьте Намордник для собак: что говорит закон и в каких ситуациях без него не обойтись

В Винниках разъяренная собака загрызла козу

На улице Ивасюка в среду, 30 июня, произошел печальный случай – разъяренная собака разорвала козу.

По словам очевидцев, пса выгуливал мальчик.

Увидев козу, четвероногий, будто одичал.

Он набросился на нее и принялся изо всех сил грызть.

Ребенку не хватило сил, чтобы удержать собаку.

Он решил позвать на помощь взрослых.

Однако, когда они прибежали на место происшествия, то увидели, что пес уже успел разорвать свою жертву.

Если вы владелец большой собаки, не позволяйте детям самостоятельно с ним гулять. Пес намного сильнее детей, поэтому в лучшем случае он может убежать, а в худшем – совершить какое-то бедствие. Также обязательно в общественных местах надевайте на собаку намордник и поводок, ведь даже самое доброе животное можно спровоцировать, и он случайно кого-то укусит.