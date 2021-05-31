Возле Стрыя водитель при парковке сбила 5-летнего мальчика: у ребенка – сложный перелом таза

31 мая 2021 , 12:30
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

На Львовщине 29 мая водитель Ford Escape при парковке сбила 5-летнего мальчика. К счастью, ребенок выжил, однако получил сложный перелом таза.

ДТП произошло в 10:30 в селе Лисовичи Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Водитель сбила ребенка при парковке

  • В 10:30 в селе Лысовичи 39-летняя водитель Ford Escape, жительница села Баня Лысовицкая, сбила 5-летнего мальчика.
  • Женщина хотела припарковаться и не заметила ребенка, который в этот момент стоял на тротуаре.
  • К счастью, мальчик выжил. Однако он получил тяжелые травмы.
  • Родители отвезли ребенка в Стрыйскую центральную районную больницу.
  • В частности, врачи диагностировали у мальчика "перелом обеих лобковых и седалищных костей таза и ссадины тела".
  • Сейчас правоохранители проводят расследование.
  • Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.
Обратите внимание! В Львове 27 мая водитель Mitsubishi сбил 2 мальчиков. В тот момент дети переходили дорогу по пешеходному переходу. В сети появилось видео момента ДТП. На нем видно, что в результате удара ребята разлетелись в разные стороны. Школьников госпитализировали.
Автор: Ольга Котів