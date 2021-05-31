Возле Стрыя водитель при парковке сбила 5-летнего мальчика: у ребенка – сложный перелом таза

На Львовщине 29 мая водитель Ford Escape при парковке сбила 5-летнего мальчика. К счастью, ребенок выжил, однако получил сложный перелом таза.
ДТП произошло в 10:30 в селе Лисовичи Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.
К теме Сбил 2 человек на переходе и скрылся: патрульные поймали пьяного водителя без прав – фото
Водитель сбила ребенка при парковке
- В 10:30 в селе Лысовичи 39-летняя водитель Ford Escape, жительница села Баня Лысовицкая, сбила 5-летнего мальчика.
- Женщина хотела припарковаться и не заметила ребенка, который в этот момент стоял на тротуаре.
- К счастью, мальчик выжил. Однако он получил тяжелые травмы.
- Родители отвезли ребенка в Стрыйскую центральную районную больницу.
- В частности, врачи диагностировали у мальчика "перелом обеих лобковых и седалищных костей таза и ссадины тела".
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
- Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.